Gözünü bile kırpmadı

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'da önceki gün etkili olan sağanak yağışla birlikte Çakırlar deresinin debisi yükseldi. Dere kenarında yatan "Ceylan" isimli köpeğin 8 yavrusu derenin getirdiği sel sularına kapıldı. O sırada, arkadaşının hayvan çiftliğinde çalışan Feyyaz Şafak (30), canını hiçe sayarak sel sularının debisini artırdığı dereye girdi. Deredeki yavru köpekleri elleri ile tek tek toplayan Şafak, 8 yavru köpekten 6'sını arkadaşının yardımıyla kıyıya çıkarmayı başarırken, 2 köpek sel sularına teslim olarak ortadan kayboldu. Daha sonra kendisi de kıyıya çıkan Feyyaz Şafak, köpek yavrularından bir tanesinin hareketsiz olduğunu fark edince köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Anne köpek ise kurtarılan yavrularının üzerindeki çamurları ağzıyla temizledi. Feyyaz Şafak, "Benim de iki tane evladım var o anda onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlar da bir can taşıyor" dedi. İHA