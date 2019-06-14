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Kan donduran olayı! 3 yaşındaki çocuklarının gözlerini…

Muğla’nın ilçesinde yaşanan olayı kan dondurdu. 3 yaşındaki çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Annesi Ayşe K. İle birlikte yaşadığı adam Erdal D. Jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran olayla ilgili gelişmeler. Küçük çocuk ise devlet koruması altına alındı. İşte kan donduran o olayla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.6.2019 16:42
Kan donduran son dakika olayı! 3 yaşındaki çocuklarının gözlerini…

Muğla'nın ilçesinde yaşanan olayı kan dondurdu. Dün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.

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Kan donduran son dakika olayı! 3 yaşındaki çocuklarının gözlerini…
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