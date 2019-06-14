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haberi: Dev yılanı öldürdü sonra da fotoğraf çekti

'den haberi! Bingöl Merkez'e bağlı Sancak beldesinde bahçede otları temizlerken karşılaştığı dev yılanı öldürdü. Daha sonra yılanla selfie çekilerek arkadaşlarına attı. Dev yılanı görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 17:24
Son dakika haberi: Dev yılanı öldürdü sonra da fotoğraf çekti

Bingöl'de yaşanan son dakika olayı akıllara durgunluk verdi. Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesinde ot biçme sırasında öldürülen dev yılan, görenleri hayrete düşürdü.

DEV YILANI ÖLDÜRDÜ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Bingöl merkeze bağlı Balıklıçay köyü Ünlüce mezrasında yaşayan Özkan Baki, tarlasında tırpan ile ot biçtiği sırada dev bir yılanla karşılaştı. Baki, daha sonra yılanı öldürerek, cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Baki, yaptığı açıklamada, yılanın tırpanla yaralandığını, kendisine saldıracağı korkusu yaşadığını söyledi.

Daha önce çok yılan gördüğünü ancak bu büyüklükte bir yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Baki, şöyle konuştu:

"Ot biçerken aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. İlk önce öldürmeyeyim gitsin diye düşündüm sonra tırpanla yaralandığını görünce korktum, dönüp bize saldırır diye öldürdük. Daha sonra yılanı çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım."

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Son dakika haberi: Dev yılanı öldürdü sonra da fotoğraf çekti
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