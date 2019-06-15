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Haftanın kataloğu ile hediyeleri fırsatları! 18 Haziran indirimli ŞOK kataloğu tam liste

Meraklıları tarafından yakından takip edilen haftanın listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında paylaşılan ŞOK aktüel kataloğunda oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler müşterilerini beklerken hediyeleri de oldukça iddialı.12 ila 18 Haziran tarihleri arasında raflarda yerini alan ŞOK aktüel ürünler, vatandaşlar tarafından da yoğun talep görmekte. Bu doğrultuda, 'İndirimli ŞOK kataloğu listesinde bu hafta neler var?' sorusunun yanıtı da bir hayli merak ediliyor. Babalar Günü hediyesi gibi büyük fırsatları içeren kataloğun tam halini sizler için hazırladık. İşte, 12-18 Haziran ŞOK aktüel ürünleri kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.6.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 09:44
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile Babalar Günü hediyeleri fırsatları! 18 Haziran indirimli ŞOK kataloğu tam liste

Aktüel ürünler hakkında sorgulamalarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerde cazip fiyatları tüketicilere sunan marketler zinciri, özellikle Babalar Günü hediyesi fırsatları ile de oldukça iddialı. Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden yurttaşlar ise, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 18 Haziran tarihine kadar raflarda yerini alan indirimli aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz.

Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın ŞOK markete giderek temin edebilirsiniz.

HAFTANIN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 12-18 HAZİRAN

ŞOK marketler zinciri tarafından 12-18 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile Babalar Günü hediyeleri fırsatları! 18 Haziran indirimli ŞOK kataloğu tam liste
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