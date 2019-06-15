Düşen dolar kuru cinayete neden oldu

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Gazıosmanpaşa'dadüşen dolar kuru cinayete neden oldu. Arkadaşı Necat Vural Akbal'a 100 bin dolar borç veren kahvehane işletmecisi Tuncay Özkan, düşen dolar kuru nedeniyle oluşan zararının tazminini istedi. İtiraz eden Akbal, bunun tefeciliğe girdiğini söyledi. Bu söz üzerine Tuncay Özkan, arkadaşı Akbal'a önce küfür etti ardından kurşun yağdırdı. Masada bulunan diğer arkadaşı Bahattin Erdoğan'ı da yüzünden vuran saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan Akbal hayatını kaybederken saldırgan Tuncay Özkan, kısa sürede yakalandı. Saldırganın 2 ay önce, cezaevinden şartlı tahliye ile çıktığı öğrenildi.