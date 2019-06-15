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ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Yaz tatili planı yapanlar ne zaman merak ediyor. Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Diyanet’in açıkladığı Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Aile ve akraba ziyaretinde bulunacaklar ‘’ takvimini ve sürecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramını, her yıl hac ibadetini eda eden binlerce müslüman kardeşimizle huzur içinde geçiririz. Geçen sene Kurban Bayramı tatili hafta içi günleriyle birleştirilmişti. Bu sene normal takvime göre Kurban Bayramı 2019 tatili Pazar günü başlayacak. Peki 2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili bu sene kaç gün? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.6.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 10:23
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İslam dini de müslümanlara iki bayram armağan etmiştir. Bildiğiniz gibi bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı tatil planı yapanlar biletlerini almaya başladı bile. Bu bayramda mümin kardeşlerimizin huzuru ve mutluluğu artacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı 2019 takvimi Diyanet tarafından açıklandı. Kurban Bayramı'yla birlikte gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu artırır. İşte Kurban Bayramı tatil süresi ve tüm merak edilenler sizlerle…

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
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