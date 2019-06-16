Anıl’ın asılmasında korkunç iddialar

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Almanya'nın Saarland Eyaleti'nde bulunan Schmelz kasabasında asıyı halda bulunan ve hastanede yaşam mücadelesi veren 12 yaşındaki Anıl Ayan'ın (12) başına gelenlerle ilgili korkunç iddialar var. Dayı Orhan Tekçe, "Kim ne gördüyse lütfen anlatsın. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Sadece gerçeğin peşindeyiz" çağırısında bulundu. Yeğeni Anıl'ı ilk gören bir kız çocuğunun anlattıklarına değinen Tekce, "Bu kız, olay yerinden bir Türk çocuğunun hızla kaçtığını söyledi. Hatta 12 ve 16 yaşında olan kardeş iki Alman çocuğun da olduğunu anlattı. Bunlar yeğenimi görmüşler. Okulda ise birbirlerine farklı şeyler anlatıyorlar" diye konuştu. Ortalıkta dolaşan iddialara göre olayı gören bir çocuk, poliste "Bir şey görmedim" demesine rağmen, çevresine okulda iki kişinin Anıl'ı hırpaladığını gördüğünü söylüyor.Baba Zafer Ayan, oğullarından kan örneği alınarak vücudunda morfinin etkisinin kalıp kalmadığının incelemesi için laboratuvara gönderildiğini belirterek "Gelecek güzel bir haberi bekliyoruz. Tekrar aramıza dönmesi için dua ediyoruz" dedi. Anne Ayten Ayan ise "Başına ne geldi bilmiyoruz. Yeter ki nefes alıp versin, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu. Anıl için Prof. Dr. Yaşar Bilgin de devreye girdi. Çocuğun ailesi ve doktorları ile görüşen Bilgin, aileye moral verdi, çocukla hastanenin ilgilendiğini bildirdi./SCHMELZ