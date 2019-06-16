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Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

'da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 13:24
Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki kameraya saniye saniye yansıdı.

Adana'da kadın otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi teşekkür etti.

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Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
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