Koşarak teslim etti! Herkes o polisi konuşuyor...

Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.