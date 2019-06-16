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Otomobil bariyere saplandı

Eğitim için bulundukları ’den, hafta sonu tatili için ’e gitmek üzere yola çıkan 3 uzman çavuş, Tarsus’ta kaza yaptı. Otomobilleri bariyere saplanan askerlerden 2’si öldü, biri ağır yaralandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019
Otomobil bariyere saplandı
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde bulunan Ayvalık Jandarma Komando Taburu'nda görevli uzman çavuşlar Serkan Çelik, Tunceli Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görevli Sinan Arslan ile Siirt'teki Pervari Komando Tugayı'nda görevli Fatih Şahin, eğitim için Nevşehir'e gelmişti. Hafta sonu tatilini fırsat bilen 3 arkadaş, Serkan Çelik'in kullandığı otomobille Mersin'e gitmek üzere yola çıktı. Ancak dün sabah saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun, Tarsus ilçesi yakınlarındaki Sarıveli köyünde kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin saplandığı otomobil hurdaya döndü. Sürücü Serkan Çelik ağır yaralanırken, Sinan Arslan ve Fatih Şahin yaşamını yitirdi. Çelik, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Otomobil bariyere saplandı
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