Su bastı, dereler taştı

Yurdun batısında etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, sel ve heyelana neden oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak sele dönüştü. Ev ve iş yerlerinin bodrum katları su altında kalırken, bir marketin deposunda mahsur kalan Elif Urhal hayatını kaybetti. Dudayev Parkı mevkisinde bir tekne batarken, teknede bir kişinin olduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Bursa İnegöl'de ailesiyle piknik yapan Utku U. yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tokat'ta etkili olan dolu yağışı ise büyük çaplı maddi hasara neden oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar suda mahsur kaldı.



ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU

Şıle Sofular köyüne gelen üç kişi öğle saatlerinde Babsu plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekiplerigönderildi. Dalgalara kapılanlardan bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü. Son anda kurtarılan kişi ise ambulansla Şile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.