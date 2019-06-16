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Uzman çavuş ve eşi, evlerinde başlarından vurulmuş, ölü bulundu

'ın Ekinözü ilçesinde (25) ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 15:59
Uzman çavuş ve eşi, evlerinde başlarından vurulmuş, ölü bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, bugün mesaiye gitmedi. Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gitti. Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

CİNNET Mİ, CİNAYET Mİ?

Yasin Delibaşı'nın cinnet geçirip eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.?

Kazada hayatını kaybeden jandarmanın cenazesinde gözyaşları sel oldu

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Uzman çavuş ve eşi, evlerinde başlarından vurulmuş, ölü bulundu
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