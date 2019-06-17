Evde bakım maaşı yatan iller! 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller tam liste sorgula!

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon vatandaşın yararlandığı evde bakım maaşı yatan iller güncel olarak yayınlanıyor. Özellikle Haziran 2019 evde bakım parasının yattığı iller erişime açıldıktan sonra bireylerin konuya ilgisi yoğunlaştı. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Peki 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller nereler? 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sizlerle…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı güncel liste halinde yayınlanıyor. 18 Haziran 2019 evde bakım maaşı ile ilgili detayları bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.