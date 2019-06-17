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Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı

Mersin'de, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü içerek yaşamına son veren Recepcan Sayır'ın (21) anne ve babası, siyanür başta olmak üzere insan sağlığına zararlı tüm kimyasallara kolayca erişilmesinin önlenmesini istedi. Acılı anne Senem Sayır, "Siyanürü yeni bildim, yeni öğrendim. Yasaklansın, benim derdim bu. Oğlum gitti zaten. Geri gelmeyecek. Başkaları gitmesin" diyerek feryat etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 10:26
Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi uzaktan öğrenim 3'üncü sınıf öğrencisi Recepcan, anne- babası ve 2 kardeşi ile birlikte 6 Haziran'da merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Çevlik Mahallesi'nde piknik yaptı. Ertesi gün sabah saatlerinde babasının otomobili ile evden ayrılan Recepcan'dan uzun süre haber alamayan baba İrfan Sayır, diğer oğlu Alican ile birlikte Recep'i aramaya başladı. Uzun aramaların sonuç vermemesi üzerine, oğlunun piknik yaptıkları bölgeye gitmiş olabileceğinden şüphelenen baba, komşusu ile birlikte bölgeye gitti.

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Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı
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