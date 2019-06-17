Haberler Yaşam Haberleri Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı

Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı Mersin'de, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü içerek yaşamına son veren Recepcan Sayır'ın (21) anne ve babası, siyanür başta olmak üzere insan sağlığına zararlı tüm kimyasallara kolayca erişilmesinin önlenmesini istedi. Acılı anne Senem Sayır, "Siyanürü yeni bildim, yeni öğrendim. Yasaklansın, benim derdim bu. Oğlum gitti zaten. Geri gelmeyecek. Başkaları gitmesin" diyerek feryat etti.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 10:26