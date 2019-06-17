Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi uzaktan öğrenim 3'üncü sınıf öğrencisi Recepcan, anne- babası ve 2 kardeşi ile birlikte 6 Haziran'da merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Çevlik Mahallesi'nde piknik yaptı. Ertesi gün sabah saatlerinde babasının otomobili ile evden ayrılan Recepcan'dan uzun süre haber alamayan baba İrfan Sayır, diğer oğlu Alican ile birlikte Recep'i aramaya başladı. Uzun aramaların sonuç vermemesi üzerine, oğlunun piknik yaptıkları bölgeye gitmiş olabileceğinden şüphelenen baba, komşusu ile birlikte bölgeye gitti.