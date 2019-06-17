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1000 personel alımı yapacak? İşte alım yapılacak tüm kadrolar...

filosuna katmaya hazırlandığı yeni uçaklarla beraber bu yıl çeşitli birimlerine 1000 kişilik personel alımı yapmayı planlıyor. Yetiştirilmek üzere yapılacağını açıklayan şirket pek çok birimine yeni personeller alacak. Pilot olmak ve sonsuz maviliğe hükmetmek isteyenler yoğun olarak Pegasus Havayolları pilot alımlarının ne zaman olacağı ile başvuru şartlarını üzerinden araştırıyor. Peki Pegasus Havayolları pilot alımları şartları ne? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 09:40
Pegasus Havayolları 1000 personel alımı yapacak? İşte alım yapılacak tüm kadrolar...

Pilot olmak ve hudutsuz maviliğe hükmetmek şüphesiz ki pek çok insanın hayalidir. Pegasus Havayolları bu hayalini gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Pegasus Havayolları 1000 kişilik personel alımı yapacağını açıklamasının ardından havacılık sektöründe çalışmak isteyenler yoğun olarak internette araştırma yapmaya devam ediyor. Başta yetiştirilmek üzere pilot alımı yapacak olan şirket diğer pek çok birimde de istihdam sağlayacak. Peki Pegasus Havayolları 1000 kişi istihdam şartları neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

PEGASUS HAVAYOLLARI 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İşte detaylar;

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Pegasus Havayolları 1000 personel alımı yapacak? İşte alım yapılacak tüm kadrolar...
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