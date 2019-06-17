Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Pendik'ten gelen son dakika haberi şok etti! Önce kız arkadaşını başından vurdu; sonra bileklerini kesti en sonunda...

'ten gelen haberi şok etti! Önce kız arkadaşını başından vurdu; sonra bileklerini kesti en sonunda...

Günün haberi 'ten geldi! 26 yaşındaki 'ın kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nu başından vurarak öldürdüğü daha sonra da banyoda bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığı başaramayınca da sevgilisinin yanına uzanıp silahla intihar ettiği ortaya çıktı! Şok eden son dakika haberinin ardından yeni gelişmeler ortaya çıkarken ayrıca Yalçın Kahraman'ın sevgilisini öldürdükten sonra çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı; işte tüyler ürperten son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 18.6.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 06:59
Pendik'ten gelen son dakika haberi şok etti! Önce kız arkadaşını başından vurdu; sonra bileklerini kesti en sonunda...

O evde neler oldu? 'e bağlı Harmandere Mahallesi'nde bir sitede gerçekleşen olay, iki genç sevgilinin ölmesiyle son buldu! 26 yaşındaki ; sevgilisi Firdevs Sarıoğlu'nu önce öldürdü sonra da kendisi intihar etti. Polis ekipleri kapıyı zorlayarak açınca içerdeki korkunç manzarayla karşı karşıya kaldılar. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Kahraman'ın dışarıda alkol aldıktan sonra elinde poşetle tekrar binaya girdiği saptandı; vahşetinin ayrıntıları haberimizde...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik'ten gelen son dakika haberi şok etti! Önce kız arkadaşını başından vurdu; sonra bileklerini kesti en sonunda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN