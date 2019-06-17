Pendik'ten gelen son dakika haberi şok etti! Önce kız arkadaşını başından vurdu; sonra bileklerini kesti en sonunda...

O evde neler oldu? Pendik'e bağlı Harmandere Mahallesi'nde bir sitede gerçekleşen olay, iki genç sevgilinin ölmesiyle son buldu! 26 yaşındaki Yalçın Kahraman; sevgilisi Firdevs Sarıoğlu'nu önce öldürdü sonra da kendisi intihar etti. Polis ekipleri kapıyı zorlayarak açınca içerdeki korkunç manzarayla karşı karşıya kaldılar. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Kahraman'ın dışarıda alkol aldıktan sonra elinde poşetle tekrar binaya girdiği saptandı; son dakika vahşetinin ayrıntıları haberimizde...