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Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi

’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan H.R. (43), amcası Şefik R. (63) ile birlikte yaşadığı evi yaktı. Yeğeni tarafından ateşe verilen evin kapısı üzerine kilitlenen Şefik R., alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 11:48
Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi

Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi 558. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde 2 kişi olabileceği bilgisi üzerine, kapıyı kırarak içeri girdi. Alevler içinde baygın halde olan Şefik R. kurtarılarak, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu belirlenen Şefik R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Yapılan inceleme sonunda yangını Şefik R.'nin birlikte yaşadığı yeğeni H.R'nin çıkardığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen H.R.'nin ateşe verdiği evde amcasını kilitlediği, kendisinin ise dışarıda beklediği ve gelen jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili Zeytinli Jandarma Karakolu ekipleri soruşturma başlattı.

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Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi
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