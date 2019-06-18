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Bahçe duvarından atlayan gencin koluna demir saplandı!

'de bahçe duvarından atlamak isterken kolu demir korkuluklara saplanan genci, itfaiye ekipleri kurtardı. Koluna saplanan demir korkulukla hastaneye sevk edilen genç, tedavi altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 17:10
Bahçe duvarından atlayan gencin koluna demir saplandı!

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kaan Özkan, oturdukları apartmanın bahçe duvarından içeri girmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Özkan'ın kolu, demir korkuluklara saplandı. Acı içinde feryat eden genci gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KOLUNDAKİ DEMİRLE SEVK EDİLDİ

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, demir parmaklıkları kesti. Koluna saplanan demir korkulukla hastaneye sevk edilen genç, tedavi altına alındı.

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Bahçe duvarından atlayan gencin koluna demir saplandı!
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