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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Evlilik teklifi reddedildi, havalimanında etti

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, etti. Bazı haber sitelerinde etnik ayrımcılık nedeniyle intihar edildiği iddia edilmiş ve CHP adayı İmamoğlu da kamuoyunu yanlış yönlendirecek sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Bugün Emniyet'ten yapılan açıklamada “Güvenlik görevlisi 'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." İfadelerine yer verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 17:32
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Evlilik teklifi reddedildi, havalimanında intihar etti

Alınan bilgiye göre, dün akşam yaşanan olayda, İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Layık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

"EVLİLİK TEKLİFİ REDDEDİLDİ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Evlilik teklifi reddedildi, havalimanında intihar etti
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