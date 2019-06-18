Kalın bağırsak ameliyatı hayatını kararttı

Aydın'da 23 yaşındaki Mehmet Uyar, kalın bağırsak ameliyatının ardından sperm kanallarının hasar gördüğünü ve kısır kaldığını öğrendi. Dünya tıp tarihinde ilk kez görülen bu olay yüzünden normal yollardan çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Uyar, "Psikolojim bozuldu, çok zor günler geçiriyorum. Hayatım kabusa döndü" diyerek ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.6.2019 10:55Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 11:03
Duyanları hayrete düşüren olay Efeler'de yaşandı. Özel bir şirkette aşçı olan Mehmet Uyar, 2016 Kasım'ında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.