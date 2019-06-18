Haberler Yaşam Haberleri Kalın bağırsak ameliyatı hayatını kararttı

Kalın bağırsak ameliyatı hayatını kararttı Aydın'da 23 yaşındaki Mehmet Uyar, kalın bağırsak ameliyatının ardından sperm kanallarının hasar gördüğünü ve kısır kaldığını öğrendi. Dünya tıp tarihinde ilk kez görülen bu olay yüzünden normal yollardan çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Uyar, "Psikolojim bozuldu, çok zor günler geçiriyorum. Hayatım kabusa döndü" diyerek ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.6.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 11:03