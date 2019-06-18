Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı için geri sayım son hızıyla devam ediyor. İslam dininin Müslümanlara hediye ettiği iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı sadece tatil olarak değil aynı zamanda da ibadetlerini yerine getirmek amacıyla da kullanılıyor. Kurbanlarının hangi gün kesileceğini merak eden, Kurban Bayramı'nın önemini daha fazla kavrayan ve bilmek isteyenler için de haberimizde detaylar mevcut. Bunun dışında yurt içi ve yurt dışı tatil planı yapacak olanlar için de Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki buna göre Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Kurban Bayramı takvimi..