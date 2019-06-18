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? kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nın ardından sırada Kurban Bayramı var. Henüz yaz ayları yeni gelmişken tatil yapamayan vatandaşlar Kurban Bayramı’nı fırsat bilip tatil planları yapmaya başladı. Kurban Bayramı’nı sadece tatil olarak değil aynı zamanda aile ve akraba ziyaretleri için kullanacak olan vatandaşlar da var. Hal böyle olunca Kurban Bayramı’nı çok çeşitli ve verimli şekilde değerlendirmek için vatandaşlar planlar yapıyor. Kurban Bayramı ile ilgili en doğru bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar ise gözünü Diyanet İşleri Başkanlığı’na çevirdi. Ramazan Bayramı tatilini 9 gün olarak kutlayan vatandaşlar şimdilerde ise Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini takvime göre işte Kurban Bayramı tarihi..

Giriş Tarihi: 18.6.2019 12:46
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı için geri sayım son hızıyla devam ediyor. İslam dininin Müslümanlara hediye ettiği iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı sadece tatil olarak değil aynı zamanda da ibadetlerini yerine getirmek amacıyla da kullanılıyor. Kurbanlarının hangi gün kesileceğini merak eden, Kurban Bayramı'nın önemini daha fazla kavrayan ve bilmek isteyenler için de haberimizde detaylar mevcut. Bunun dışında yurt içi ve yurt dışı tatil planı yapacak olanlar için de Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki buna göre Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Kurban Bayramı takvimi..

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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