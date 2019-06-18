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ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 kataloğu tam listesi

ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar uygun ve kaliteli alışveriş için hangi ürünler indirimde merak ediyor. içerisinde bu hafta hangi ürünler var sorusuna cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde ürünler arasında yer alan tüm ürünlerin listesiyle cevap verdik. ŞOK market 19- 25 Haziran 2019 indirimli katalog listesini tüketicisiyle buluşturdu. Giyimden makyaj malzemelerine, yiyecekten içeceğe, ev gereçlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.6.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 22:39
ŞOK aktüel 19 Haziran ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 ŞOK aktüel kataloğu tam listesi

Her hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesini güncelliyor. Vatandaşlar cazip fiyatlı alışveriş için ŞOK kataloğunu incelemeye başladı. 19 Haziran'dan 25 Haziran 2019 tarihine kadar devam eden olan indirimlerde bu hafta yok yok! Müşterilerine indirimli fiyat avantajı sunan ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğu yoğun talep görüyor. Birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! (19-25 HAZİRAN 2019)

Türkiye'nin 81 ilinde 6.364 mağazası bulunan ŞOK market indirimli katalog listesini sürekli yeniliyor.

19 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu…

İşte haftanın ürünleri;

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ŞOK aktüel 19 Haziran ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 ŞOK aktüel kataloğu tam listesi
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