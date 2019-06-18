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Üsküdar sahilinde erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 18.6.2019
Üsküdar sahilinde erkek cesedi bulundu
Üsküdar sahilinde, 29 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Dün denizde ceset gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkararak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü. Cesedin üzerinden Abdullah Eraydın (24) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Sakarya-Karasu doğumlu Eraydın'ın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğu belirlendi. Eraydın'ın en son 20 Mayıs'ta Kadıköy-Sirkeci vapuruna bindiği, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.
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Üsküdar sahilinde erkek cesedi bulundu
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