1.5 yaşındaki Ecrin'i kim öldürdü? Ecrin'in katili bulundu mu? Üvey amca Özkan'dan son dakika haberi geldi...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Ecrin Kurnaz olayı hakkındaki son durumu, savcılık tarafından yapılan açıklamayı inceleyebilirsiniz. Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın telefonundaki aramalar çıkarılmış ve cinsel içerikli sitelere, gayriahlaki aramalar yapıldığı saptanmıştı. Özkan'ın annesi Hatice Kurnaz da torunu Ecrin'i şeytanın kaçırmış olabileceğini ifade etmiş bu konuşmalar başka usta televizyoncu Müge Anlı olmak üzere herkesin tepkisini çekmişti. Talihsiz kızın ölü bulunmasından sonra ayakkabısı da köy meydanında bulundu, onu öldüren kişinin Özkan olduğunu düşünen bir kişi parkta denk geldiği Özkan'ı darp etmişti bu olayda uzun süre konuşuldu. Ecrin'in katili kim? Son dakika ayrıntıları netleşti mi?