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1.5 yaşındaki ? Ecrin'in katili bulundu mu? Üvey amca Özkan'dan haberi geldi...

Hergün 'nın programından Ecrin için gelecek haberi merakla takip ediliyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde hayatını sürdüren Kurnaz ailesi bir anda Türkiye'nin konuştuğu aile olarak kendini canlı yayında buldu. Bunun nedeni de 1.5 yaşındaki 'ın bir anda ortadan kaybolmasıydı; öyle ki ATV'de yayınlanan ve her bölümüyle geniş kitlelere uzanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu olayla ilgili aile fertleriyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Anne Sevcan Kurnaz'ın eşinin yeğeniyle eşini aldattığı sonra da eşi ölünce o kişiyle (Deniz Kurnaz) evlendiği ortaya çıktı. Üvey amca Özkan Kurnaz'ın samanlıkta küçük kızın eline sigara verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı; 27 Mayıs tarihinde minik Ecrin ölü bulundu! Son dakika araştırmalarına göre; vatandaşlar ? ? sorularının cevabını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 10:37
1.5 yaşındaki Ecrin'i kim öldürdü? Ecrin'in katili bulundu mu? Üvey amca Özkan'dan son dakika haberi geldi...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde olayı hakkındaki son durumu, savcılık tarafından yapılan açıklamayı inceleyebilirsiniz. Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın telefonundaki aramalar çıkarılmış ve cinsel içerikli sitelere, gayriahlaki aramalar yapıldığı saptanmıştı. Özkan'ın annesi Hatice Kurnaz da torunu Ecrin'i şeytanın kaçırmış olabileceğini ifade etmiş bu konuşmalar başka usta televizyoncu olmak üzere herkesin tepkisini çekmişti. Talihsiz kızın ölü bulunmasından sonra ayakkabısı da köy meydanında bulundu, onu öldüren kişinin Özkan olduğunu düşünen bir kişi parkta denk geldiği Özkan'ı darp etmişti bu olayda uzun süre konuşuldu. ? ayrıntıları netleşti mi?

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1.5 yaşındaki Ecrin'i kim öldürdü? Ecrin'in katili bulundu mu? Üvey amca Özkan'dan son dakika haberi geldi...
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