Çupra nasıl pişirilir? Lezzetli çupra tarifi

Balık, içerdiği besinler nedeniyle sağlık için oldukça önemli bir yere sahiptir. Haftalık düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen balığın yenilebilir birçok türü bulunmakta. Bu türler arasında hem dünya hem de Türk mutfağında öne çıkan balıkların başında Çupra geliyor. Peki, çupra nasıl pişirilir? İşte lezzetli bir çupra tarifi...

Balıkları temizleyin ve bir kağıt havluyla kurulayın. Balık kemiğinin alınmasından sonra kemik kemiğinin alınmasına yardımcı olmak için, balık boyunca bir kesik çizgi ve her iki tarafta ve kuyruğun ucunda omurga boyunca başka bir kesik açın.

Tuz, karabiber, doğranmış biberiye sapı, sarımsak ve arpacık yağını zeytinyağı ile karıştırmak için küçük bir kap kullanın. Balıkları marine ile ovalayın ve omurga boyunca yarığın içine girdiğinden emin olun. Balık boşluğuna bir çay kaşığı karışım serpilir; Boşluğun içine iki yarım dilim limon ve bir de biberiye sapı yerleştirin. Balıkları 30 dakika boyunca marine edin.

Bir pişirme kağıdına bir parça pişirme kağıdı yerleştirin, pişirme tabağını zeytinyağıyla gezdirin. Balıkları tepsiye aktarın. Ekstra lezzet için tüm turşuyu balığın üzerine kaşıkladığınızdan emin olun. Biberin üzerine iki dal Biberiye koyun.

Fırını önceden 220 derecede ısıtın ve balığı 15 dakika pişirin. Pişirildikten sonra, pişirme kabını fırından çıkarın; Balığı büyük bir servis tabağına aktarmadan önce beş dakika dinlendirin, zeytinyağı ile gezdirin ve servis yapın.