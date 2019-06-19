Eski kayınvalide ve kayınpeder 20 bin lira ödeyecek

Davalı eski kayın peder ile eski kayınvalidenin 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum eden mahkeme, 5 yıllık faiziyle birlikte bu paranın Sinem Sülün'e ödenmesine karar verdi. Mahkeme eski eşi Mustafa Yüksel'e açılan davayı ise reddetti.

200 BİN LİRA BOŞANMA TAZMİNATI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dört yıl önce açılan davaya göre 2008'de Vietnam'da Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil eden Sinem Sülün, Vietnam'da 1 ay kaldıktan sonra Tayland'a geçip modelliğe başladı ve 2009'da Türkiye'de profesyonel olarak modellik kariyerine devam etti. Sinem Sülün arkadaş ortamında tanıştığı tekstilci Mustafa Yüksel ile 6 yıl önce evlenince, eşinin isteği üzerine modelliği bıraktı. Eşini çok seven Sinem Sülün, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel ile anlaşmazlık yaşadı. İlk anlaşmazlık düğün gecesi yaşandı. İddiaya göre kayınpederi Sami Yüksel, o gece Sinem Sülün'ün ailesine, "Sabredin ben kızınızı geri yollamasını bilirim' diyerek tatsızlığa neden oldu. Evlendikten sonra da eşinin ailesi, Sinem Sülün'ün hayatına müdahale etti. Evlendikten 1 yıl sonra eşi Mustafa Yüksel anne ve babasının etkisiyle aile konutunu terk etti. Sinem Sülün de eşine çekişmeli boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nin dört yıl önceki kararında Mustafa Yüksel'in ağır kusurlu olduğu belirtilerek boşandığı eşi Sinem Sülün'e aylık 2 bin 500 lira yoksulluk nafakası ile 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

YATAK ODASINDAKİ BÖCEKTEN 2.5'AR YIL CEZA CEZA

Sinem Sülün boşandığı eşinin evi terk etmesinden sonra başından geçen tuhaf olayları, kendi annesi ve babasına anlattı. Evlilik süresince eşinden ve eski kayınvalidesi ve kayınpederinden şüphelense de davalıların gizli ortam dinlemesi yapabileceklerini ve bu kadar ileriye gidebileceklerini tahmin edemedi. Kızı Sinem Sülün'ün yaşadığı olayları hafife almayan babası, evin içinde dinleme cihazı olabileceğinden şüphelendi. Evin içinde yapılan kontrollerde Sinem Sülün'ün yatak odasındaki üçlü priz içerisine yerleştirilmiş bir sim kart ve düzenek (böcek) bulundu. Sinem Sülün ve ailesi büyük bir şok yaşadı. Şikayetin ardından İstanbul 28.Asliye Ceza Mahkemesi'nde üç davalı hakkında 'aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan dava açıldı. Davalılar Mustafa Yüksel ile anne ve babası 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Cezayı fazla bulan İstinaf Mahkemesi ise Mustafa Yüksel'in beraatına, eski kayın validesi ile kayın pederinin ise 2'şer yıl 6'şar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

20 BİN LİRA ÖDEYECEKLER

Eski kayınvalidesi, kayınpederi ve boşandığı eski eşinden 500 bin lira tazminat isteyen Sinem Sülün'ün avukatı dava dilekçesinde, "Müvekkilimin evliliği sadece 9 ay sürmüştür. Genç bir kadın ve yeni evli olan müvekkilimin yatak odası, gizlice dinlenerek müvekkilimin özel hayatına, en mahrem ve en özel alanına tecavüz edilmiştir" dedi. Davalıların avukatı iseSinem Sülün'ün iddialarının komplo olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Tüm delillerin toplandığını belirten mahkeme, Sinem Sülün'ün açtığı 500 bin liralık tazminat davasını kısmen kabul etti. Mahkeme davalılar Hikmet Birsen Yüksel ile Sami Yüksel'in 31 Mart 2014 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 20 bin lira tazminatın davacı Sinem Sülün'e ödenmesine karar verdi. Mahkeme Mustafa Yüksel'e açılan davayı ise reddetti.