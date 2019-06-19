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yatan iller ve yatmayan iller hangileri? listesi sorgula! (Güncel)

Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen evde bakım yardımından faydalananların sayısı artmaya devam ediyor. Hanesinde hastası ve ağır engelli raporu olan vatandaşlar yatan iller listesini sorgulamaya devam ediyor. Evde bakım maaşı almak isteyenler gerekli belgeleri toplayarak bu durumdan faydalanabilir. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında yer alan evde bakım (parası) maaşı 2019 yılında bin 315 lira olmuştu. Peki hangileri? İşte güncel liste…

Giriş Tarihi: 19.6.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 19:19
Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula! (Güncel)

Evde bakım maaşı, devletin evinde yaşlı, hasta veya engelli bir yakınına bakan kişilere ödedi maaştır. Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesini öğrenmek istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları güncel liste halinde il il açıklanmaya devam ediyor. E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte merak edilen detaylar…

19 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula! (Güncel)
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