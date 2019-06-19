Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula! (Güncel)

Evde bakım maaşı, devletin evinde yaşlı, hasta veya engelli bir yakınına bakan kişilere ödedi maaştır. Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesini öğrenmek istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları güncel liste halinde il il açıklanmaya devam ediyor. E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte merak edilen detaylar…

19 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.