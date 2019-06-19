Sarar’ın sahibini darp edip soyan Moldovalılardan ilginç savunma

Eskişehir'de geçen ay, ünlü Sarar markasının sahibi Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde gasp edildiği olayla ilgili olarak Bulgaristan'da gözaltında bulunan 5'i kadın, 3'ü erkek, 8 Moldovalı şüpheli, Türkiye'nin iade istemiyle ilgili olarak Haskovo (Hasköy) Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yaşları 21 ila 59 arasında değişen şüpheliler, suçlamaları kabul etmeyerek, olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Şüphelilerden bazıları ise "Eskişehir'in nerede olduğunu bile bilmiyorum" şeklinde savunma yaptı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

ROMANYA'YA GEÇERKEN YAKALANDILAR

Türkiye'nin başvurusu üzerine haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'den kaçtıktan sonra Bulgaristan'dan Romanya'ya geçerken gözaltına alınan Moldovalı şüpheliler, Haskovo'ya bağlı Lyubimets kasabasındaki Mülteci Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor. Gasp, darp ve yağma ile suçlanan Molodvalı şüphelilerin, Haskovo mahkemesinin vereceği karara şüphelilerin Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesine itiraz hakları bulunuyor.