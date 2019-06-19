Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri başlama tarihi

Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan oyun platformu olarak bilinen Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından büyük bir heyecan içinde bekleniyor. Her yaz dönemine girişte büyük indirimler yaparak insanların oynamak istediği oyunlara büyük indirim yapan Steam'in bu yıl indirimlere ne zaman başlayacağı oyun severler tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama ise geldi. Steam Database Twitter hesabından yapılan açıklama doğrultusunda yaz indirimleri tarihi belli oldu. İşte Steam yaz indirimleri başlama tarihi…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? STEAM YAZ İNDİRMLERİ BAŞLAMA TARİHİ

2019 kış indirimleri aralık ayında başlamış, ocak ayının ilk haftasına kadar devam etmişti. Şimdi ise sıra yaz indirimlerinde. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam Database Twitter hesabından yapılan açıklama, Steam Çin ve başka kaynaklar tarafından tarih onaylandı. Buna göre; indirimler Çin'de 26 Haziran'da, İngiltere'de 25 Haziran'da başlayacak. Diğer ülkelerde de yakın tarihlerde başlaması bekleniyor.