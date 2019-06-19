Yaşlı kadının önce güvenini kazandı, sonra dolandırdı! 1.5 milyon liralık evini satmak isterken yakalandı

Bakıma muhtaç 80 yaşındaki A.K.'ye güven verip yanına yerleşen 39 yaşındaki S.Ç. yaşlı kadının servetine göz dikti. A.K.'den vekalet alan şüpheli, kadına ait İstanbul'da bulunan 1.5 milyon lira değerindeki evi satmaya çalışırken kendini ele verdi. Şüphelinin bir de A.K.'nin kredi kartlarındaki paraları boşalttığı ortaya çıktı. Bartın Emniyeti'nce yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadının önce güvenini kazandı, sonra dolandırdı!

Olay şöyle gelişti: Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki A.K. isimli kadının oğlu 45 yaşındaki T.K. 2006 yılında vefat etti. Eşi Astsubay emeklisi Y.K.'da 2018 yılında 83 yaşında vefat edince yaşlı kadına Bartın ve İstanbul ilinde gayrimenkuller, arsalar, daireler ve yüklü miktarda para kaldı.

GÜVENİP VEKALET VERDİ

Bir süre sonra bakıma ve sevgiye muhtaç yaşlı kadının yanına 39 yaşındaki S.Ç. isimli şüpheli geldi. S.Ç. önce yaşlı kadına güven verdi ve birlikte yaşamaya başladı. Ayrıca yaşlı kadın gayrimenkulleri için S.Ç.'ye vekalet verdi.

EMLAKÇI ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra A.K., İstanbul'daki emlakçısı vasıtasıyla Maltepe'de bulunan 1.5 milyon lira değerindeki dairesinin 500 bin liraya satılacağını öğrendi. Yaşlı kadın ayrıca kredi kartlarındaki hesabında bulunan tüm paraların da çekildiğini anlayınca hemen Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu, şüpheli S.Ç.'den şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda S.Ç., daireleri, arsaları ve gayrimenkulleri satamadan kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan şüpheli sorgusu ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Güveni Kötüye Kullanma Yoluyla Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.