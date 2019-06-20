Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beyoğlu'nda dehşet saçan magandalar gözaltına alındı

'nda dehşet saçan magandalar gözaltına alındı

'nda önceki gün asker eğlencesi sırasında havaya ateş açtığı tespit edilen 2'si 18 yaşından küçük toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 11:38
19 Haziran'da gece saatlerinde Kasımpaşa'da asker eğlencesi için toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estiren gençler Taksim'e yaklaştığı sırada silahlarla ateş açması kameralara yansımıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin yaptığı çalışmalarda araçlardan havaya ateş açtığı belirlenen Rümeysa A., Ensar K., Enes A., Hazar Ç., Caner K. ve 18 yaşından küçük H.K.E ile K.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Rümeysa A. İle 18 yaşından küçük H.K.E. ve K.B. hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Korku panik yaratacak şekilde ateş etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Ensar K., Enes A., Hazar Ç. ve Caner K. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirme', 'Karayolunda araçlarının, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi' maddelerinden toplam 343 lira para cezası kesildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda dehşet saçan magandalar gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN