Beyoğlu'nda dehşet saçan magandalar gözaltına alındı

19 Haziran'da gece saatlerinde Kasımpaşa'da asker eğlencesi için toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estiren gençler Taksim'e yaklaştığı sırada silahlarla ateş açması kameralara yansımıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin yaptığı çalışmalarda araçlardan havaya ateş açtığı belirlenen Rümeysa A., Ensar K., Enes A., Hazar Ç., Caner K. ve 18 yaşından küçük H.K.E ile K.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Rümeysa A. İle 18 yaşından küçük H.K.E. ve K.B. hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Korku panik yaratacak şekilde ateş etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Ensar K., Enes A., Hazar Ç. ve Caner K. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirme', 'Karayolunda araçlarının, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi' maddelerinden toplam 343 lira para cezası kesildi.