Jüpiter’in seyri büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Jüpiter, yaklaşık 2 haftadır net bir şekilde gözlemlenmesinin ardından 10 Haziran'da Güneş'in tam karşısına gelerek Dünya'dan en net görünümünü sergiledi. Güneş sisteminin en büyük gezegeninin seyri önümüzdeki aylarda da parlaklığını ve büyüklüğünü koruyarak devam edecek. Jüpiter, Güneş ile aynı konumu ise önümüzdeki yıl 14 Temmuz'da alacak. Jüpiter'in gökyüzündeki pozisyonunun 10 Hazirandaki gibi tam olarak Güneş'in karşısında olacağı tarihler sonraki yıllarda ise 20 Ağustos 2021 ve 26 Eylül 2022 şeklinde olacak. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Güver "Jüpiter normal zamanda da sık sık çıplak gözle görülebilecek bir gezegen. Yörüngesi çok büyük olan bu gezegen ile Dünya göreceli olarak bu zamanlarda daha yakın. Bu nedenle daha parlak ve belirgin olarak karşımıza çıkıyor ama Mars gibi kızıl değil. Jüpiter'i gözlemlemeye önümüzdeki günlerde de devam edebiliriz. 10 Haziran'daki görünümün aynısı seneye 14 Temmuz'da gerçekleşecek" dedi.