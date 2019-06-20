Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini 2.seçim aşaması ne zaman yapılacak? MSÜ gerekli evraklar neler?

MSÜ 2.seçim aşaması adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere önceki günlerde MSÜ tercih sonuçları kurumun ilgili sitesi personeltemin.msb.gov.tr'den açıklanmıştı. Şimdi ise adaylar Tercihlerin açıklanmasının ardından ikinci seçim aşamaları başlayacak. MSÜ 2.seçim aşaması ve gerekli belgeleri haberimizde derledik. Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ ikinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.