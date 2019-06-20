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(MSÜ) askeri öğrenci temini 2. aşaması ne zaman yapılacak? neler?

Geçtiğimiz günlerde (MSÜ) tercih sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler MSÜ askeri öğrenci temini 2. aşamasına çevrildi. Belirli aşamalardan geçtikten sonra MSÜ 2. Seçimlere çağrılan adayların, o tarihe kadar gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekir. Bunun dışında MSB tarafından yapılan açıklama ile adaylar, bazı konularda uyarıldı. Peki ne zaman? Gerekli evraklar neler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.6.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 18:16
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini 2.seçim aşaması ne zaman yapılacak? MSÜ gerekli evraklar neler?

MSÜ 2.seçim aşaması adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere önceki günlerde MSÜ tercih sonuçları kurumun ilgili sitesi personeltemin.msb.gov.tr'den açıklanmıştı. Şimdi ise adaylar Tercihlerin açıklanmasının ardından ikinci seçim aşamaları başlayacak. MSÜ 2.seçim aşaması ve gerekli belgeleri haberimizde derledik. Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ ikinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini 2.seçim aşaması ne zaman yapılacak? MSÜ gerekli evraklar neler?
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