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dakika: Evden kaçan kız çocuğuna tecavüz eden sapığın cezası arttırıldı

KKTC'de yaşanan olay tüyler ürperten türden! Evinden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğunu aracına alan Gökhan Y.(25), çocuğa önce ormanda, ardından otelde cinsel istismarda bulundu. İğrençlik bununla da kalmadı çağırdığı arkadaşı Murat Kasım P. (19) de küçük kıza istismarda bulundu. dakika haberine göre Gökhan Y.'ye (25) verilen 20 aylık hapis cezası, savcının itirazı sonrası 4 yıla çıkarıldı. Arkadaşı Murat Kasım P. ise 17 ay hapse mahkum oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 15:04
Son dakika: Evden kaçan kız çocuğuna tecavüz eden sapığın cezası arttırıldı

KKTC'de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna önce ormanda ardından da otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Gökhan Y.'ye (25) verilen 20 aylık hapis cezası, savcının itirazı sonrası 4 yıla çıkarıldı.

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Son dakika: Evden kaçan kız çocuğuna tecavüz eden sapığın cezası arttırıldı
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