Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy’de 1 kadını darp eden saldırgana 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul Kadıköy'de bir restoranda yaşanan darp olayı ajanslara son dakika olarak düştü. Restoranda yemek yiyen bir kadına 'senin havan kime' diye saldıran saldırgan çıkarıldığı mahkemede 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'NİYE VURUYORSUN BANA?'

Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmazken müşteki Asuman Bayrak ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed Furkan Bal, olay günü söz konusu restoranda yemek yediğini belirterek, "Asuman Hanım tek başına masadaydı. Birden kucağında çocuk bulunan bir adamın yumruk attığını gördüm. Asuman Hanım 'Niye vuruyorsun bana?' dedi. Ben olaya müdahale etmek istedim. Bu sırada kucağındaki çocuğu benim üzerime doğru yönlendirdi. Öncesinde herhangi bir kavga ve tartışma sesi duymadım." dedi.