Son dakika haberi: Patates satma bahanesiyle tecavüze 14 yıl hapis! Patatesleri beğenmeyince...

Erzurum'da, L.G.'ye (38) patates satma bahanesiyle evine çağırıp, tecavüze kalkıştığı iddia edilen Demir Ç.'ye (40) verilen 14 yıl hapsi cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 'Mağdur kadının patates parası vermemek için iffeti üzerinden sanığa iftira atmayacağı' vurgulanan gerekçeli kararda L.G.'nin, Demir Ç.'den daha 'cüsseli' olması nedeniyle saldırıdan kurtulabildiği ve suçun 'basit cinsel saldırı' olmasına rağmen, cezanın, eylemin, sosyal ve psikolojik etkileri nedeniyle üst sınıra yakın verildiği anlatıldı.

İşte olayın gerçekleştiği güne ilişkin mağdur ve sanığın mahkemede verdiği ifadeler...