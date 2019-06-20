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haberi: Patates satma bahanesiyle tecavüze 14 yıl hapis! Patatesleri beğenmeyince...

haberi... 'da bir kadını patates satmak bahanesiyle evine çağırıp tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen sanığa 14 yıl hapis cezası verildi. Mağdur kadın polise verdiği ifadede "Karşı koymam üzerine aramızda arbede yaşandı. Yere düştüm, ayağa kalktıktan sonra terlikle kendisine vurmaya başladım." dedi. Sanık ise savunmasında mağdurun patatesleri beğenmediğini belirterek "Belki bana para vermemek için böyle söyledi." dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 16:39
Son dakika haberi: Patates satma bahanesiyle tecavüze 14 yıl hapis! Patatesleri beğenmeyince...

'da, L.G.'ye (38) patates satma bahanesiyle evine çağırıp, tecavüze kalkıştığı iddia edilen Demir Ç.'ye (40) verilen 14 yıl hapsi cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 'Mağdur kadının patates parası vermemek için iffeti üzerinden sanığa iftira atmayacağı' vurgulanan gerekçeli kararda L.G.'nin, Demir Ç.'den daha 'cüsseli' olması nedeniyle saldırıdan kurtulabildiği ve suçun 'basit cinsel saldırı' olmasına rağmen, cezanın, eylemin, sosyal ve psikolojik etkileri nedeniyle üst sınıra yakın verildiği anlatıldı.

İşte olayın gerçekleştiği güne ilişkin mağdur ve sanığın mahkemede verdiği ifadeler...

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Son dakika haberi: Patates satma bahanesiyle tecavüze 14 yıl hapis! Patatesleri beğenmeyince...
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