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sonuçları açıklanıyor! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı (MPİ)

Şans oyunu tutkunları sonuçlarını araştırmaya başladı. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları olarak MPİ resmi sitesinde duyuruluyor. Her hafta Perşembe oynanan oyunda kazananlar listesi akşam saatlerinde belli oluyor. Türkiye’de on binlerce şans oyunu takipçisi bu akşam çekilecek olan sonuçlara kilitlendi. 20 Haziran 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ve MPİ bilet sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.6.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 21:04
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! İşte 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı (MPİ)

MPİ Süper Loto 20 Haziran sonuçları geri sayımı başladı. Her hafta binlerce kişi büyük ikramiye için şansını deniyor. Süper Loto sonuçları son dakika olarak MPİ sitesinde yayınlanıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 608. kez gerçekleşen Süper Loto sonuçlarında bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 22.527.637,15 TL kazandırmıştı. 7 haftadır devreden büyük ikramiye sahibini bu hafta umutlandırıyor. Zengin olmak isteyenler gözlerini MPİ ( Milli Piyango İdaresi) bilet sonucu sorgulama sayfasına çevirdi. Peki 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bilet sonucu sorgulama nasıl yapılır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 HAZİRAN 2019

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak ikramiye sahiplerini buluyor.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! İşte 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı (MPİ)
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