Süper Loto sonuçları açıklanıyor! İşte 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı (MPİ)

MPİ Süper Loto 20 Haziran sonuçları geri sayımı başladı. Her hafta binlerce kişi büyük ikramiye için şansını deniyor. Süper Loto sonuçları son dakika olarak MPİ sitesinde yayınlanıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 608. kez gerçekleşen Süper Loto sonuçlarında bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 22.527.637,15 TL kazandırmıştı. 7 haftadır devreden büyük ikramiye sahibini bu hafta umutlandırıyor. Zengin olmak isteyenler gözlerini MPİ ( Milli Piyango İdaresi) bilet sonucu sorgulama sayfasına çevirdi. Peki 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bilet sonucu sorgulama nasıl yapılır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 HAZİRAN 2019

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak ikramiye sahiplerini buluyor.