2019 İSKİ çalışma saatleri nedir? | İSKİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İSKİ çalışma saatleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Dereleri ıslah etmek, içme suyu temin etmek, atık suları toplamak gibi birçok görevi bulunan İSKİ'nin çalışma saatlerini Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İlk defa 1981 yılında kurulan ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine alınan İSKİ'nin çalışma saatleri ve saat kaçta açılıp kaçta kapandığına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

2019 İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ | İSKİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

İSKİ hafta içi her gün sabah saat 8.30'da mesaiye başlarken, 12.00 – 13.00 arasında bir saatlik yemek molası bulunmaktadır. Yemek molasından sonra saat 13.00'dan 16.30'a kadar mesaiye devam etmektedir. Pazar günleri kapalı olan İSKİ, Cumartesi günü ise 09.00 ile 13.00 arasında hizmet vermektedir.

İSKİ'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

İçme suyu temin etmek

Su havzalarını korumak

Dereleri ıslah etmek

Atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak

İSKİ'NİN ARITMA TESİSLERİ NERELERDE VAR?

İçmesuyu arıtma tesisleri:

Kâğıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi

Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi

İkitelli (FSMH) İçmesuyu Arıtma Tesisi

Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi

Elmalı İçmesuyu Arıtma Tesisi

Atıksu arıtma tesisleri:

Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Üsküdar Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi

Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

Tuzla Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

Terkos Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

Bahçeşehir Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

İSKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla da ulaşabilirsiniz.