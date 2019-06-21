Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 2019 İSKİ çalışma saatleri nedir? | İSKİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

2019 çalışma saatleri nedir? | İSKİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Su ve Kanalizasyon İdaresi () İstanbul genelinde toplu hizmet sağlamaktadır. İSKİ’nin başlıca görevleri arasında ise su temin etmek, atık suları toplamak ve su havzalarını korumak gibi görevler bulunuyor. İSKİ’nin çalışma saatleri ise bireyler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2019 nedir? Saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.6.2019 14:48
2019 İSKİ çalışma saatleri nedir? | İSKİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İSKİ çalışma saatleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Dereleri ıslah etmek, içme suyu temin etmek, atık suları toplamak gibi birçok görevi bulunan İSKİ'nin çalışma saatlerini Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İlk defa 1981 yılında kurulan ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine alınan İSKİ'nin çalışma saatleri ve saat kaçta açılıp kaçta kapandığına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

2019 İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ | İSKİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

İSKİ hafta içi her gün sabah saat 8.30'da mesaiye başlarken, 12.00 – 13.00 arasında bir saatlik yemek molası bulunmaktadır. Yemek molasından sonra saat 13.00'dan 16.30'a kadar mesaiye devam etmektedir. Pazar günleri kapalı olan İSKİ, Cumartesi günü ise 09.00 ile 13.00 arasında hizmet vermektedir.

İSKİ'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

  • İçme suyu temin etmek
  • Su havzalarını korumak
  • Dereleri ıslah etmek
  • Atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak

İSKİ'NİN ARITMA TESİSLERİ NERELERDE VAR?

İçmesuyu arıtma tesisleri:

  • Kâğıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • İkitelli (FSMH) İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • Elmalı İçmesuyu Arıtma Tesisi

Atıksu arıtma tesisleri:

  • Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Üsküdar Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Tuzla Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Terkos Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Bahçeşehir Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

İSKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla da ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2019 İSKİ çalışma saatleri nedir? | İSKİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN