2019 İSKİ çalışma saatleri nedir? | İSKİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İSKİ çalışma saatleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Dereleri ıslah etmek, içme suyu temin etmek, atık suları toplamak gibi birçok görevi bulunan İSKİ'nin çalışma saatlerini Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İlk defa 1981 yılında kurulan ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine alınan İSKİ'nin çalışma saatleri ve saat kaçta açılıp kaçta kapandığına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…
İSKİ hafta içi her gün sabah saat 8.30'da mesaiye başlarken, 12.00 – 13.00 arasında bir saatlik yemek molası bulunmaktadır. Yemek molasından sonra saat 13.00'dan 16.30'a kadar mesaiye devam etmektedir. Pazar günleri kapalı olan İSKİ, Cumartesi günü ise 09.00 ile 13.00 arasında hizmet vermektedir.
İSKİ'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?
İSKİ'NİN ARITMA TESİSLERİ NERELERDE VAR?
İçmesuyu arıtma tesisleri:
Atıksu arıtma tesisleri:
İSKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla da ulaşabilirsiniz.