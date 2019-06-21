Bartın’da 2 kişi sele kapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sağanak yağış dün Karadeniz İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili oldu. Bartın'ın Hasankadı beldesinde 11 yaşındaki İsa Akgün ve 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş sel sularına kapıldı. Çeliktaş'ın cesedi bulundu. Kayıp çocuğun babası Ali Akgün, "Evimizin önünden dere geçiyor. Annesi elinden tutup köprüden geçiriyormuş. Sel bir anda gelip oğlumu almış" dedi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde sulama yapan çiftçi Kemal Canbay (55) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yağışın etkili olduğu bazı iller şöyle:: Bekirdere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı ve 13 daireli bir apartmanın istinat duvarı, önceki gece yandaki binanın üzerine çöktü. 23 aile tahliye edildi.12 mahallede 250'nin üzerinde ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı.: Dörtdivan ilçesinde sağanak, köylerde sele neden oldu.Eğirdir ilçesinde dolu elma ve kiraz ağaçlarını vurdu.İnegöl ilçesinde mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı.: Yomra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Yağmurdere yolunda çökmeler oluştu.Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde derenin taşması sonucu meydana gelen selin yaraları sarılıyor. Köyde 20 evde hasar meydana geldiği tespit edildi.Sakarya'da sağanak yağış nedeniyle zemin katlardaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Su basan bir kıraathanedeki müşteriler ise okey oynamaya devam etti.