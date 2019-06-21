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nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekattır? İşte kılınışı

İslam alemi için son derece önemli olan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklar ve gençler nasıl kılınır? ? sorularının cevaplarını araştırıyor. Mübarek Cuma gününde camiler dolacak, eller semaya yükselecek. Eğer sizde cuma namazının kılınışını bilmiyorsanız veya soru işaretleriniz varsa özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kafanıza takılan soru işaretlerini giderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 10:07
Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekattır? İşte kılınışı

Yüce Allah'ın her günü mübarektir fakat Cuma günü müslümanlar için bir hayli önemlidir. Öyle ki Perşembe akşamından cuma mesajları, cuma namazı saatleri ve cuma namazı kılınışı arama motoru Google'da araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cuma namazının ilerleyişi şu şekildedir; öğle ezanı okunduktan sonra önce cuma namazının ilk sünneti kılınır, daha sonra iki rekat cuma namazı farzı kılınır. Cuma namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı haberimizde...

MÜBAREK CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekattır? İşte kılınışı
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