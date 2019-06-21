Şeridi ihlali hem şoförü hem 3 aileyi yaktı!

İstanbul Göktürk'te 3 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasıyla ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda otobüs şoförü Caner T.'nin şerit izleme ve değiştirme kuralına riayet etmediği gerekçesiyle kazaya sebep olduğu anlaşıldı. Şoför hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçu kapsamında dava açıldı.

İstanbul Eyüp Sultan İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda önce bir otobüs kazası yaşanmış, kazada iki yolcu hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı. Kaza ile ilgili savcılıkça soruşturma başlatılmıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede, trafik kazasında yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi ardından hayatını kaybeden Pelin Yıldırım'ın akrabası Tolga Yıldırım müşteki olarak yer aldı. Tolga Yıldırım, kazaya karışan şüpheli şoför Caner T.'den şikâyetçi oldu. Pelin Yıldırım'ın ölümüyle kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

OTOBÜS 40 METRE SÜRÜKLENDİ

İddianamede kaza şöyle anlatıldı: Şüpheli Caner T., sürücüsü olduğu özel bir firmaya ait otobüs ile seyir halindeyken İstanbul Hasdal Kemerburgaz Yolu'ndaki yan yol katılım şeridinden sol şeride geçmek istediği esnada aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otobüs, 40 metre sürüklendikten sonra tek taraflı ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

YARALILAR ŞİKÂYETÇİ OLDU

Otobüsün içindeki yolculardan Mustafa Doğan ve Gülşen Doğan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 17 yaralı yolcu ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılar kazayla ilgili şoför Caner T.'den şikâyetçi oldu. Şikâyetçiler arasında bulunan Pelin Yıldırım kaldırıldığı hastanede iki ay sonra yaşamını yitirdi.

ŞOFÖR SUÇLU BULUNDU

Şüpheli Caner T. iddianamede yer alan ifadesinde, yolda seyir halindeyken önüne bir aracın çıktığını ve direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini ifade etti. Başsavcılık, şüpheli Caner T.'nin hızının yol, hava, trafik ve araç özelliğine göre uymadığını, şerit izleme ve değiştirme kuralına riayet etmediğini kaydetti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık şüpheli Caner T. hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.