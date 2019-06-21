Sivas'ın 'Şirin Babası', 24 yıldır bıçak üretiyor

Atatürk Caddesi'ndeki atölyesinde 1995 yılında bıçakçılığa başlayan Erdoğan Güzel, Türkiye ve Avrupa'da ün kazanan Sivas bıçağının tüm aşamalarını büyük bir özenle yapıyor. Güzel, sapları ahşap ve kemikten olan bıçakların üzerine çeşitli figürler de çiziyor. İsteğe göre de özel bıçak üretimi yapan Sivas bıçağına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Güzel'in yaptığı 1,5- 2 santim büyüklüğündeki bıçaklar da ilgi görüyor. Yurt dışına da talep üzerine bıçak gönderen Erdoğan Güzel, sakal yapısı ve dış görünümü ile kentte 'Şirin Baba' olarak biliniyor.