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Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

Başkanı 'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 12:04
TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen'in, yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığı eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki oğlu, cep telefonuyla 2 gündür babasına ulaşamayınca amcası Yılmaz Çelen'e haber verdi. Yılmaz Çelen, gittiği evde yedek anahtarla kapıyı açarak girdi, ağabeyini yatakta hareketsiz buldu. Polis ekipleri, apartmanı saran kokudan dolayı maske kullanmak zorunda kaldı.
Yapılan incelemede, Çelen'in 2 gün önce öldüğü belirlendi. Bir çocuk babası Şaban Çelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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