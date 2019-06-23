23 Haziran seçim yasakları neler, ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İstanbul seçimi oy sayımı kaçta başlayacak

YSK tarafından iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 23 Haziran'da (bugün) gerçekleşiyor. Sabah saat 8'de oy verme işlemi başlayan süreçte aynı zaman da seçim yasakları da başlamış durumda. Oy veren veya henüz vermemiş olan vatandaşlar seçim yasaklarının neler olduğunu, saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini merak ederek Google arama motorunda araştırmaya devam ediyor. Peki 23 Haziran İstanbul seçimleri yasakları neler, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Oy sayım işlemleri saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar...

23 HAZİRAN SEÇİM YASAKLARI NELER, KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

23 Haziran seçim yasakları ve saat kaçta başlayıp biteceğine ilişkin bilgiler haberimizde...

İşte detaylar;

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?