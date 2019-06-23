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'dan acı haber: 4 gün sonra cesedi bulundu!

'da yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18), 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 11:38
Diyarbakır'dan acı haber: 4 gün sonra cesedi bulundu!

Perşembe günü yüzmek için Bağıvar Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri'ne giren Muhammed Özcan akıntıya kapılıp, kayboldu. Özcan'ın bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından nehir ve kıyısında arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Özcan'ın, düştüğü yerin 1,5 kilometre uzağında, nehir kenarında cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan Özcan'ın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Diyarbakır'dan acı haber: 4 gün sonra cesedi bulundu!
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