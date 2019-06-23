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'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 14:47
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
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