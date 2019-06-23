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Son dakika: Araklı'da sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 16:03
Son dakika: Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.

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Son dakika: Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
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