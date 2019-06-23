Son dakika: Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.
Giriş Tarihi: 23.6.2019 15:48Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 16:03
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.