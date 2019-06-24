Çay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çay'a bağlı Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. B.B.'nin kullandığı saman yüklü 38 BM 578 plakalı TIR ile karşı yönden gelen B.U.'nun kullandığı 34 KF 3983 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak hurdaya dönerken, TIR ise yan yatarak sürüklendi.



Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan B.U., E.U. ile kimliği henüz tespit edilemeyen 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler morga konuldu. TIR sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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