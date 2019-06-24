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mahsur kalan öğretmenler 5 saat sonra kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan, 2'si kadın 4 öğretmen, mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler, kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

Giriş Tarihi: 24.6.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 11:13
Kanyonda mahsur kalan öğretmenler 5 saat sonra kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda, dün saat 13.00 sıralarında, 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar, düşmesi sonucu hafif yaralandı. bir süre yürüyen öğretmenler, yönlerini kaybetti.

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Kanyonda mahsur kalan öğretmenler 5 saat sonra kurtarıldı
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