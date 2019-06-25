2019 Bauhaus çalışma saatleri | Bauhaus saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ev geliştirme ürünleri ve ev aletleri konusunda Avrupa'da oldukça büyük bir zincire sahip olan Bauhaus'ın Türkiye'de de aktif olarak birçok yerde mağazası bulunmaktadır. Bauhaus Yapı Market hafta içi her gün sabah saat 10 ile akşam 22.00 arasında hizmet vermektedir. Türkiye'de İstanbul Bayrampaşa, Beylikdüzü, Bakırköy ve Kağıthane'de şubeleri bulunan marketin, Ankara'da da Söğütözü, Etlik ve Yenimahalle'de şubeleri bulunmaktadır. Özellikle yeni evliler veya ev için ihtiyaçları bulunan bireyler 2019 Bauhaus çalışma saatleri ve Bauhaus saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtını arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

BAUHAUS ÇALIŞMA SAATLERİ | BAUHAUS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Merkez binası İstanbul Ataşehir'de bulunan Bauhaus'ın çalışma saatleri dini bayramlar hariç değişkenlik göstermiyor. Bauhaus Yapı Market sabah saat 10.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet veriyor.

Sadece dini bayramların birinci günü kapalı olan market, bayramların ikinci gününde ise sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arasında hizmet veriyor.

BAUHAUS İLETİŞİM NUMARASI

0850 211 98 53 numarasından Bauhaus müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz…

Bauhaus İstanbul'da nerelerde var?

Bauhaus İstanbul'un birkaç ilçesinde var olan bir yapı markettir. İşte İstanbul'daki Bauhaus adresleri;

İstanbul Bayrampaşa

Telefon numarası: +90 212 640 71 41

Adres: Altıntepsi Mahallesi İstanbul Büyük Otogar Karşısı 34150

İstanbul Beylikdüzü

Telefon numarası: +90 212 852 47 75

Adres: Haramidere Mah. 7.Cadde No:2

İstanbul Bakırköy

Telefon numarası: +90 212 414 95 00

Adres: Osmaniye Mah. Ekrem Kurt Blv. Marmara Forum AVM. B Blok

İstanbul Kağıthane

Telefon numarası: +90 212 312 07 00

Adres: Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22/A

Bauhaus Ankara'da nerelerde var?

Ankara Söğütözü

Telefon numarası: +90 312 295 68 00

Adres: Cepa Alışveriş Merkezi Eskişehir Yolu 7.km

Ankara Etlik

Telefon numarası: +90 312 567 67 00

Adres: Forum Alışveriş Merkezi Yozgat Bulvarı No:99 Ovacık Mevki

Ankara Yenimahalle

Telefon numarası: +90 312 592 89 00

Adres: Podium AVM. Bağdat Cad. No:60/A Macunköy